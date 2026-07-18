Evolución del tiempo en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 18 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 22 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:59
|Puesta del sol
|18:19
|Horas de luz
|10h 20m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|22%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:59 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 20m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 22 - 42 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Sureste 12 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|19°
|19°
|Sureste 9 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|18°
|18°
|Este 7 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|19°
|19°
|Sureste 14 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|18°
|18°
|Este 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|18°
|18°
|Oeste 2 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|18°
|18°
|Sur 12 - 21 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|18°
|18°
|Sureste 9 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|18°
|18°
|Este 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|19°
|19°
|Este 13 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|20°
|20°
|Noreste 9 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|22°
|22°
|Noreste 11 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|23°
|23°
|Noreste 8 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|23°
|23°
|Suroeste 2 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|23°
|23°
|Este 3 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|23°
|23°
|Sur 8 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|22°
|22°
|Suroeste 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|20°
|20°
|Sur 18 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|19°
|19°
|Sur 18 - 33 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|18°
|18°
|Suroeste 18 - 33 km/h
|30% 0.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|21:00
|17°
|17°
|Sur 19 - 34 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|17°
|17°
|Sur 20 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|16°
|16°
|Sur 22 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|16°
|16°
|Sur 21 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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