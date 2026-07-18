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Evolución del tiempo en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.5 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 16h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 18 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Este 12 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
22°
Viento
Suroeste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Sur 20 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 22 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 23°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:19
Horas de luz10h 20m
Fase lunarCreciente
Iluminación22%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:59 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 22 - 42 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sureste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Este 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Sureste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Este 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Oeste 2 - 30 km/h 0% Cubierto
07:00 18° 18° Sur 12 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 18° 18° Sureste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Este 12 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 19° 19° Este 13 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 20° 20° Noreste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 22° 22° Noreste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 23° 23° Noreste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 23° 23° Suroeste 2 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 23° 23° Este 3 - 12 km/h 0% Cubierto
16:00 23° 23° Sur 8 - 17 km/h 0% Cubierto
17:00 22° 22° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
18:00 20° 20° Sur 18 - 35 km/h 0% Cubierto
19:00 19° 19° Sur 18 - 33 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 18° 18° Suroeste 18 - 33 km/h 30% 0.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
21:00 17° 17° Sur 19 - 34 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 17° 17° Sur 20 - 37 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Sur 22 - 41 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 16° Sur 21 - 42 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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