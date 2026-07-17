Clima en el AMBA: sube la temperatura, pero llegan lluvias, tormentas y ráfagas para el fin de semana

Lluvias en el AMBA Foto: Reuters

La combinación de aire templado y mayor humedad dará lugar a un escenario de inestabilidad que se hará sentir especialmente entre el viernes y el sábado. Aunque las máximas seguirán en valores relativamente elevados para el invierno, las precipitaciones volverán a ser protagonistas y marcarán el rumbo de los próximos días.

Cuándo llegan las lluvias al AMBA

De acuerdo con las últimas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, el viernes será una jornada con condiciones cambiantes. Durante las primeras horas se espera abundante nubosidad y, con el correr del día, aumentarán las probabilidades de lluvias y tormentas aisladas. Las chances de precipitaciones podrían ubicarse entre el 40% y el 70% en algunos períodos de la jornada.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Archivo NA

El escenario estará acompañado por una temperatura inusualmente templada para julio. La mínima rondará los 17°C y la máxima podría alcanzar los 23°C, convirtiéndose en uno de los días más agradables de la semana en cuanto a registros térmicos.

Sin embargo, el ascenso de la temperatura tendrá una contrapartida clara: más humedad en el ambiente y condiciones favorables para la formación de lluvias y tormentas.

Viento fuerte y ráfagas: otro fenómeno a tener en cuenta

Además de las precipitaciones, el viento también será un factor importante. El pronóstico prevé ráfagas que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora en algunos sectores del AMBA.

Aunque no se esperan fenómenos severos generalizados, la presencia de viento fuerte puede generar complicaciones menores en la vía pública, especialmente para quienes deban desplazarse durante las horas de mayor intensidad.

Los especialistas recomiendan prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, asegurar objetos que permanezcan en balcones o terrazas y extremar los cuidados al circular en moto o bicicleta.

El sábado seguirá marcado por la inestabilidad

Las lluvias no terminarán con el cierre del viernes. Según el pronóstico extendido, el sábado continuará bajo condiciones inestables y con probabilidades de precipitaciones durante distintos momentos del día.

Los chaparrones podrían presentarse tanto por la mañana como por la tarde, mientras que las probabilidades de lluvia volverían a ubicarse en valores elevados, alcanzando nuevamente rangos de entre 40% y 70%.

Lluvias en Buenos Aires Foto: NA archivo

A diferencia de la jornada previa, las temperaturas mostrarán un descenso. La mínima se ubicará cerca de los 14°C y la máxima rondará los 17°C, reflejando el ingreso de aire más fresco sobre la región metropolitana.

Esta situación podría afectar planes al aire libre, espectáculos, encuentros deportivos y actividades recreativas previstas para el inicio del fin de semana.

Cómo estará el tiempo el domingo

El domingo presentará un escenario distinto. Aunque la nubosidad seguirá siendo protagonista, las probabilidades de lluvia disminuirán considerablemente y el tiempo tenderá a estabilizarse de forma gradual.

Lo que sí se mantendrá será el ambiente fresco. Las previsiones indican una mínima cercana a los 10°C y una máxima de apenas 14°C, valores claramente inferiores a los registrados durante el viernes.

El cambio será notorio para quienes hayan disfrutado del breve período templado, ya que el ingreso de aire frío volverá a instalar condiciones más típicas del invierno porteño.

Pronóstico extendido para la próxima semana

Las proyecciones meteorológicas muestran que el inicio de la próxima semana estaría caracterizado por temperaturas bajas y abundante nubosidad, aunque sin eventos de lluvia significativos. Las máximas se moverían alrededor de los 13°C y 14°C, mientras que las mínimas permanecerían cerca de los 10°C.

De esta manera, el AMBA atravesará un proceso de transición que comenzará con temperaturas elevadas para la época, continuará con lluvias, tormentas y viento, y finalizará con un marcado descenso térmico.

Qué recomienda el SMN ante la llegada de tormentas

Frente a este escenario, las autoridades aconsejan mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables durante las ráfagas, conducir con precaución cuando haya lluvia intensa y revisar desagües para minimizar inconvenientes en hogares y comercios.

En síntesis, el AMBA se prepara para un fin de semana de contrastes: primero llegará un pico de temperatura, luego se instalarán las lluvias y el viento, y finalmente volverá el frío, cerrando un período de fuerte variabilidad meteorológica en la región.