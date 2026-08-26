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Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Buenos Aires este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 17 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 8 - 18 km/h
Lluvia
30% 0.6 mm

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol18:28
Horas de luz11h 10m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:18 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 11h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Noreste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noreste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noreste 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noreste 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noreste 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Noreste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noreste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Noreste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Este 17 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Noreste 11 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Noreste 10 - 24 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Este 8 - 18 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Este 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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