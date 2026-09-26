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Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El pronóstico para Buenos Aires este 26 de septiembre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 12°. Con vientos de 21 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Este 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Este 18 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Este 21 - 42 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 21 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:35
Puesta del sol18:51
Horas de luz12h 16m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 26 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:35 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 12h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 26 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 - 42 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sureste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Este 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Este 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Este 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Este 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Este 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Este 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Este 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Este 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Este 16 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Este 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Este 18 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Este 18 - 41 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Este 18 - 40 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Este 17 - 39 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Este 19 - 40 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Este 20 - 40 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Este 21 - 41 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Este 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Este 20 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Este 21 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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