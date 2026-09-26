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Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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El pronóstico para San Luis este 26 de septiembre de 2026 indica una máxima de 31° y una mínima de 16°. Con vientos de 20 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
19°
Viento
Oeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
30°
Viento
Noroeste 13 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
22°
Viento
Este 20 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 31°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:09
Puesta del sol19:24
Horas de luz12h 15m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 26 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:09 y se pone a las 19:24, dando aproximadamente 12h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 26 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 20 - 45 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noreste 7 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Este 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 18° 18° Noreste 7 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 18° 18° Norte 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 18° 18° Norte 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 17° 17° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Soleado
08:00 17° 17° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Soleado
09:00 19° 19° Oeste 4 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 22° 22° Oeste 5 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 25° 25° Oeste 9 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 28° 27° Noroeste 15 - 34 km/h 0% Soleado
13:00 29° 28° Noroeste 19 - 41 km/h 0% Soleado
14:00 30° 29° Noroeste 20 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 30° 29° Noroeste 19 - 44 km/h 0% Soleado
16:00 30° 29° Noroeste 16 - 42 km/h 0% Soleado
17:00 30° 29° Noroeste 13 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 30° 28° Norte 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 28° 27° Este 7 - 27 km/h 0% Soleado
20:00 24° 26° Este 20 - 38 km/h 0% Cielo despejado
21:00 23° 25° Este 20 - 40 km/h 0% Cielo despejado
22:00 22° 22° Este 20 - 38 km/h 0% Cielo despejado
23:00 21° 21° Este 17 - 36 km/h 0% Cielo despejado
24:00 21° 21° Este 13 - 30 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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