Pronóstico extendido para Santa Fe: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

El pronóstico para Santa Fe este 26 de septiembre de 2026 indica una máxima de 30° y una mínima de 18°. Con vientos de 16 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 30°.
Viento: 16 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.
Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:46
|Puesta del sol
|19:01
|Horas de luz
|12h 15m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 26 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 30°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:46 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 12h 15m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 26 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 16 - 29 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|19°
|19°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|19°
|19°
|Sureste 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|19°
|19°
|Sureste 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|18°
|18°
|Sureste 13 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|18°
|18°
|Este 14 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|18°
|18°
|Este 13 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|19°
|19°
|Este 13 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|21°
|21°
|Este 13 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|23°
|25°
|Este 11 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|25°
|26°
|Este 11 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|27°
|28°
|Este 11 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|28°
|30°
|Este 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|29°
|31°
|Este 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|29°
|32°
|Noreste 11 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|29°
|31°
|Noreste 11 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|29°
|31°
|Este 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|28°
|30°
|Este 8 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|26°
|28°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|26°
|27°
|Este 13 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|25°
|26°
|Este 16 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|24°
|25°
|Este 15 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|24°
|23°
|Este 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|23°
|22°
|Este 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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