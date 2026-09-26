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Pronóstico extendido para Santa Fe: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 30°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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El pronóstico para Santa Fe este 26 de septiembre de 2026 indica una máxima de 30° y una mínima de 18°. Con vientos de 16 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
21°
Viento
Este 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
29°
Viento
Este 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
24°
Viento
Este 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 16 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 30°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:46
Puesta del sol19:01
Horas de luz12h 15m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 26 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:46 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 12h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 26 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 16 - 29 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 19° 19° Sureste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 19° 19° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 19° 19° Sureste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Sureste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 18° 18° Este 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
07:00 18° 18° Este 13 - 24 km/h 0% Soleado
08:00 19° 19° Este 13 - 25 km/h 0% Soleado
09:00 21° 21° Este 13 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 23° 25° Este 11 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 25° 26° Este 11 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 27° 28° Este 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 28° 30° Este 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 29° 31° Este 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 29° 32° Noreste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 29° 31° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 31° Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 28° 30° Este 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 26° 28° Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 26° 27° Este 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 25° 26° Este 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 24° 25° Este 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 24° 23° Este 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 23° 22° Este 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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