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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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El pronóstico para Santa Cruz este 26 de septiembre de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 14 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Suroeste 14 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 6 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 14 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol19:41
Horas de luz12h 25m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 26 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:16 y se pone a las 19:41, dando aproximadamente 12h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 26 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 14 - 26 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
05:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Cubierto
18:00 Suroeste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
19:00 Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
20:00 Sureste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Este 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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