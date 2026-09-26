Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

El pronóstico para Santa Cruz este 26 de septiembre de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de 2°. Con vientos de 14 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 10°.
Viento: 14 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.
Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 11°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:16
|Puesta del sol
|19:41
|Horas de luz
|12h 25m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?
Para este 26 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 2° y una máxima de 10°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:16 y se pone a las 19:41, dando aproximadamente 12h 25m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 26 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 14 - 26 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|5°
|2°
|Suroeste 13 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|5°
|2°
|Suroeste 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|4°
|2°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|4°
|1°
|Suroeste 9 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|3°
|1°
|Suroeste 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|3°
|2°
|Suroeste 6 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|3°
|2°
|Suroeste 5 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|3°
|2°
|Suroeste 4 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|4°
|4°
|Suroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|5°
|5°
|Suroeste 4 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|6°
|6°
|Oeste 5 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|7°
|6°
|Suroeste 10 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|8°
|6°
|Suroeste 11 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|8°
|6°
|Suroeste 12 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|9°
|7°
|Suroeste 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|9°
|7°
|Suroeste 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|9°
|7°
|Suroeste 14 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|9°
|7°
|Suroeste 14 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|8°
|6°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|7°
|6°
|Sureste 7 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|5°
|4°
|Este 6 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|5°
|4°
|Este 6 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|4°
|3°
|Noreste 5 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|3°
|3°
|Norte 4 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán