Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 36°.

Viento: 14 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 31°.

Mañana se esperan 39° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 31°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.