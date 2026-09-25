Primavera cambiante en Buenos Aires: calor de 25 °C, fuertes ráfagas y el regreso de las lluvias

Estudiantes, familias y turistas pasean por los bosques de Palermo. Foto: NA

La primavera empezó a mostrar su costado más agradable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero el buen tiempo no se mantendrá durante todo el fin de semana. El pronóstico anticipa una marcada variación de las condiciones, con una tarde cálida, aumento del viento y el posterior regreso de la inestabilidad.

El momento de mayor temperatura se registrará el viernes 25 de septiembre, cuando el termómetro podría alcanzar los 25 °C. Sin embargo, a partir de la noche comenzará una rotación del viento que provocará un descenso térmico y cambiará el panorama para quienes tengan actividades programadas durante el sábado y el domingo.

La principal modificación se sentirá hacia el cierre del fin de semana. Según el pronóstico basado en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de precipitaciones aumentarán durante la madrugada y la mañana del domingo 27 de septiembre.

Viernes con calor en Buenos Aires: la máxima llegará a 25 °C

El viernes será la jornada más cálida de los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se espera una mínima cercana a los 14 °C, con abundante nubosidad durante las primeras horas y una gradual mejora hacia la tarde.

El Parque de la Ciudad se converirá en el Parque de Primavera. Foto: GCBA

Aunque el cielo podría permanecer parcialmente cubierto, no se prevén lluvias durante el día. La circulación de aire más cálido favorecerá un rápido ascenso de la temperatura y permitirá que la máxima llegue a los 25 °C, en lo que será una de las primeras tardes de la temporada con condiciones propicias para usar ropa liviana.

El cambio comenzará durante la noche. El viento rotará y anticipará el ingreso de aire más fresco, un proceso que se reflejará en las temperaturas del sábado. Por eso, quienes salgan tarde deberán considerar que el ambiente será más fresco que durante la tarde.

Cómo estará el clima el sábado 26 de septiembre

El sábado continuará sin lluvias importantes, aunque presentará condiciones distintas a las del viernes. La mínima se ubicará alrededor de los 13 °C y la máxima oscilará entre los 21 °C y 22 °C, con cielo parcialmente nublado y momentos de sol.

El viento del este y sudeste cobrará protagonismo con el correr de las horas. Esto impedirá que la temperatura vuelva a alcanzar los valores del viernes y podría generar una sensación térmica más baja durante la tarde y la noche.

A pesar del descenso, el sábado aparece como el día más conveniente para realizar actividades al aire libre. No obstante, será recomendable llevar un abrigo liviano, sobre todo para los planes nocturnos, ya que se espera un incremento en la intensidad del viento.

Cuándo llegan las lluvias al AMBA

La inestabilidad regresará durante las primeras horas del domingo. Los pronósticos indican que podrían registrarse chaparrones o lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

No se espera, por el momento, un episodio de lluvias continuas durante toda la jornada. Las mayores chances se concentrarán al comienzo del día y luego disminuirán hacia la tarde y la noche, cuando el cielo permanecerá mayormente nublado.

Lluvias, tormentas, AMBA. Foto: NA.

El domingo presentará una mínima de aproximadamente 13 °C, mientras que la máxima se ubicaría entre los 19 °C y 20 °C. Además, el viento del este podría alcanzar velocidades moderadas y mantener una sensación fresca durante buena parte del día.

La evolución del fenómeno dependerá del ingreso de humedad y del desplazamiento del sistema atmosférico. Debido a que se esperan precipitaciones aisladas, no todos los barrios de la Ciudad y el conurbano necesariamente recibirán lluvia con la misma intensidad.

¿Lloverá durante todo el domingo en Buenos Aires?

Aunque el período de inestabilidad abarcará parte del domingo, no significa que vaya a llover de manera ininterrumpida. Las precipitaciones serían débiles, intermitentes y con mayor posibilidad de ocurrencia durante la primera mitad del día.

Hacia la tarde podría producirse una mejora temporaria, aunque se mantendrá la nubosidad. El lunes 28 continuaría con condiciones variables y una baja posibilidad de nuevas lluvias hacia la noche.

El frío volverá después del fin de semana

El panorama podría volverse más fresco durante los últimos días de septiembre. Tras el período de lluvias e inestabilidad, se proyecta el ingreso de aire frío, con temperaturas más bajas y amaneceres fríos hacia el miércoles y el jueves.

La amplitud térmica será una característica frecuente durante el comienzo de la primavera: mañanas frescas, tardes templadas y cambios repentinos asociados con la rotación del viento. Por ese motivo, será importante consultar las actualizaciones del pronóstico antes de organizar actividades al aire libre.

En síntesis, el viernes ofrecerá la temperatura más alta, el sábado seguirá agradable aunque más ventoso y el domingo traerá la mayor posibilidad de lluvias. Para quienes estén organizando el fin de semana, el sábado aparece como la mejor alternativa, mientras que el domingo convendrá tener un plan bajo techo.