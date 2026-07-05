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Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar este 5 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
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El pronóstico para Buenos Aires este 5 de julio de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 10 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Neblina
Viento
Sur 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 10 - 19 km/h
Lluvia
90% 0.7 mm
Noche
Cubierto
Viento
Suroeste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 10 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 10°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol17:53
Horas de luz9h 53m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 5 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 08:00 y se pone a las 17:53, dando aproximadamente 9h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 5 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 10 - 19 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 0 - 15 km/h 0% Niebla
02:00 Norte 0 - 16 km/h 0% Niebla
03:00 Sureste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 5 - 11 km/h 0% Neblina
06:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Niebla
07:00 Sureste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 7 - 17 km/h 0% Neblina
09:00 Sur 6 - 15 km/h 0% Neblina
10:00 Sureste 6 - 16 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 Sur 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sur 5 - 17 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sur 7 - 17 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sur 8 - 18 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sur 8 - 18 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sur 10 - 19 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sur 10 - 19 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sur 10 - 19 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sur 9 - 18 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sur 10 - 18 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sur 8 - 18 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
23:00 Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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