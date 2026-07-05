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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar este 7 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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El pronóstico para Santa Cruz este 7 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 36 - 61 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
-3°
Viento
Noroeste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
-3°
Viento
Norte 4 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 36 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -3°.



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:42
Puesta del sol17:40
Horas de luz7h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:42 y se pone a las 17:40, dando aproximadamente 7h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 36 - 61 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -2° -2° Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
02:00 -2° -2° Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 -2° -2° Oeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 -2° -2° Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -2° -2° Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 -3° -3° Noroeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 -3° -3° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 -3° -3° Noroeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -3° -3° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 -3° -3° Norte 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 -1° -1° Norte 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Noroeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
18:00 -1° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
19:00 -2° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
20:00 -2° -2° Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 -3° -3° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
22:00 -3° -3° Norte 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 -3° -3° Noroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -2° -2° Norte 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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