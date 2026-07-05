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Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar este 6 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (17 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 6 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 32 - 89 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 8 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 12 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 19 - 57 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 32 - 89 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 17 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:56
Puesta del sol17:19
Horas de luz7h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:56 y se pone a las 17:19, dando aproximadamente 7h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 17 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 32 - 89 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -2° -2° Norte 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 -2° -2° Norte 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -2° -2° Norte 6 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 -2° -2° Norte 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -2° -2° Norte 8 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 -1° -1° Norte 9 - 22 km/h 0% Cubierto
07:00 -1° -1° Norte 9 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 9 - 24 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 9 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 9 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 10 - 37 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 11 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 11 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 11 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 12 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 12 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 14 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 16 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 16 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 18 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 19 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 23 - 64 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 24 - 71 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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