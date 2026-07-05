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Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar este 5 de julio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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El pronóstico para San Luis este 5 de julio de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 9 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
Viento
Este 2 - 3 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Suroeste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 9 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 10°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:30
Horas de luz10h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 5 de julio de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:29 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 10h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 5 de julio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 9 - 22 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 0 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Este 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sureste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sureste 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Este 2 - 3 km/h 0% Soleado
10:00 Este 2 - 8 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 2 - 9 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 Oeste 9 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 Oeste 8 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 10° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
17:00 Suroeste 7 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 Suroeste 3 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 Sureste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Este 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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