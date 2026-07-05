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Pronóstico extendido para Santa Fe: qué esperar este 5 de julio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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El pronóstico para Santa Fe este 5 de julio de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 13 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Cubierto
Viento
Este 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sur 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 11°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 10m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 5 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:02 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 5 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 6 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sureste 11 - 21 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Este 3 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 Sureste 4 - 6 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 6 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 5 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 Suroeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 10° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 10° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 10° Sur 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° 10° Sur 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° 10° Sur 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sur 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sureste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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