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Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar este 5 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
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El pronóstico para Santiago del Estero este 5 de julio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 12 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sur 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 1 - 3 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 5 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:08 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 5 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 4 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 11 - 21 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 10 - 23 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 11 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 9 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sur 9 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 10° 10° Sur 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sur 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Sur 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Sur 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Sur 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sur 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Sur 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Sureste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 11° Sureste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° Oeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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