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Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 6 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Sur 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sureste 2 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 11°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:04
Puesta del sol18:36
Horas de luz11h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación25%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 6 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:04 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 11h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 6 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 12 - 24 km/h 0% Soleado
08:00 Suroeste 11 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 12 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 Sur 13 - 30 km/h 0% Soleado
11:00 Sur 13 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 Sur 10 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 10° 10° Sur 5 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° 10° Sur 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 10° Sur 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° 10° Sur 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° 11° Sureste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noreste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noreste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Este 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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