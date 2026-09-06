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Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 6 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 7 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Noroeste 6 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 7 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol19:02
Horas de luz11h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación25%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:01 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 50% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 10 - 31 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 10 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 10 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 8 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 6 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 6 - 29 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 6 - 28 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 7 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 7 - 28 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 6 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 Noroeste 5 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 Noroeste 4 - 23 km/h 0% Cubierto
14:00 Noroeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
15:00 Noroeste 6 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Noroeste 6 - 23 km/h 0% Cubierto
17:00 Noroeste 6 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 Noroeste 5 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 Noroeste 6 - 23 km/h 0% Cubierto
20:00 Noroeste 6 - 24 km/h 0% Cubierto
21:00 Noroeste 6 - 26 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 7 - 26 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 6 - 27 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 7 - 26 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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