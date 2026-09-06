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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 6 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 20 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Oeste 29 - 51 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 21 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 31 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 7m
Fase lunarMenguante
Iluminación25%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 6 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:02 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 6 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 31 - 54 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 19 - 39 km/h 0% Cubierto
02:00 Oeste 20 - 40 km/h 0% Cubierto
03:00 Oeste 25 - 41 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 25 - 41 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 23 - 40 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 21 - 36 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 20 - 34 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 24 - 42 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 30 - 51 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° Suroeste 31 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° Oeste 31 - 54 km/h 0% Cubierto
15:00 10° Oeste 31 - 54 km/h 0% Cubierto
16:00 10° 10° Oeste 30 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Oeste 29 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 28 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 23 - 46 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 22 - 38 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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