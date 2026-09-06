comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 6 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Sureste 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Este 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Este 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 20 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 14°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:25
Puesta del sol19:06
Horas de luz11h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación25%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 6 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:25 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 6 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 20 - 43 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 20 - 43 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sureste 19 - 39 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Sureste 18 - 37 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Sureste 17 - 36 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Sureste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Sureste 12 - 29 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Sureste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sureste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Sureste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Sureste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Sureste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Sureste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Este 8 - 21 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Este 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Este 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Este 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Este 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  2. Cambio drástico del clima:cuándo termina el frío polar y qué día hará 20 grados en Buenos Aires

    Cambio drástico del clima: cuándo termina el frío polar y qué día hará 20 grados en Buenos Aires

  3. Tormentón de Santa Rosa en el AMBA:cuándo dejará de llover y cómo seguirá el clima

    Tormentón de Santa Rosa en el AMBA: cuándo dejará de llover y cómo seguirá el clima

  4. Otro tormentón se aproxima a Buenos Aires:cuándo llegarán las lluvias este martes 18 de agosto

    Otro tormentón se aproxima a Buenos Aires: cuándo llegarán las lluvias este martes 18 de agosto

  5. Pronóstico extendido para San Juan:qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026

    Pronóstico extendido para San Juan: qué esperar del clima este 5 de septiembre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Congreso debatirá las iniciativas de Javier Milei sobre Malvinas:cómo se proyecta la futura sesión en Diputados y el Senado

El Congreso debatirá las iniciativas de Javier Milei sobre Malvinas: cómo se proyecta la futura sesión en Diputados y el Senado

El Gobierno y la Iglesia emitieron un comunicado conjunto por la histórica visita del Papa León XIV

Las tres empresas que acataron la normativa de Milei y se bajaron de los proyectos petroleros en Malvinas

Efecto cadena nacional:el gobierno de Milei profundizó la alianza con EEUU y descartó cualquier pedido de disculpas a China

Economía

Expensas en CABA por las nubes:se registró un aumento del 4,8% en agosto 2026

Expensas en CABA por las nubes: se registró un aumento del 4,8% en agosto 2026

¿Por qué se declaró en quiebra Musimundo y cerró 20 sucursales?

SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, aseguró que no realizará actividades en las Islas Malvinas

Las proyecciones de los analistas del Banco Central para lo que resta del 2026:qué espera el mercado para la inflación y el dólar

Internacionales

Un paraíso rural de España busca voluntarios:ofrecen hospedaje gratis por trabajar solo 3 horas al día

Un paraíso rural de España busca voluntarios: ofrecen hospedaje gratis por trabajar solo 3 horas al día

Con el agua hasta las rodillas y sin luz:una pareja se casó en una iglesia inundada y con un altavoz portátil en Filipinas

El mapa mundial podría cambiar:la propuesta para mostrar el tamaño real de los continentes

Vladímir Putin confirmó que no habrá ataques por tres días en Kiev mientras estén los enviados especiales de EEUU para negociar por la paz