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Clima en Catamarca: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (3.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Sur 4 - 18 km/h
Lluvia
50% 0.4 mm
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Noroeste 3 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Norte 12 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 16 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 19°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:01
Puesta del sol19:23
Horas de luz12h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:01 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 12h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 3.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 16 - 39 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Norte 8 - 27 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Norte 2 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Noroeste 1 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Norte 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Noreste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Suroeste 1 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Sur 2 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 16° 16° Sur 4 - 18 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 16° 16° Sur 5 - 22 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 15° 15° Sur 7 - 24 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 15° 15° Suroeste 8 - 26 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 16° 16° Suroeste 8 - 26 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 16° 16° Suroeste 5 - 26 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 16° 16° Suroeste 3 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 15° 15° Oeste 2 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Noroeste 3 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Norte 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Norte 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Norte 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Norte 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Norte 12 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Norte 14 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Norte 16 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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