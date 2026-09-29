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Clima en Catamarca: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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El pronóstico para Catamarca este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 16°. Con vientos de 10 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sur 9 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Noroeste 5 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Norte 6 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 10 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 22°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:04
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación89%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:04 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 10 - 29 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Noreste 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Sur 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Sur 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 18° 18° Sur 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Sur 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Sur 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 17° 17° Sur 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Sur 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Sur 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Sur 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sur 6 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Sur 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sur 6 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Suroeste 3 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Oeste 4 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Noroeste 2 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Noroeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Noroeste 5 - 21 km/h 0% Cubierto
19:00 20° 20° Noroeste 5 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 19° 19° Noroeste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 19° 19° Norte 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Norte 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Norte 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Norte 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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