El tiempo en Catamarca hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Catamarca este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 15°. Con vientos de 19 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Catamarca
Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 19 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:08
|Puesta del sol
|18:34
|Horas de luz
|10h 26m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Catamarca
¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?
Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?
El sol sale hoy en Catamarca a las 08:08 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?
El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Catamarca?
El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?
Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 19 - 46 km/h.
Ubicación de Catamarca
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Noreste 10 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|17°
|17°
|Norte 5 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|17°
|17°
|Norte 5 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|17°
|17°
|Norte 6 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|17°
|17°
|Noreste 6 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|17°
|17°
|Norte 3 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|16°
|16°
|Noreste 2 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|16°
|16°
|Noreste 2 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|16°
|16°
|Norte 2 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|18°
|18°
|Norte 7 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|20°
|20°
|Norte 9 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|21°
|21°
|Norte 11 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|22°
|22°
|Noreste 14 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|23°
|25°
|Noreste 17 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|23°
|25°
|Noreste 19 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|23°
|25°
|Noreste 19 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|22°
|25°
|Noreste 18 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|21°
|21°
|Noreste 13 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|20°
|20°
|Norte 9 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|19°
|19°
|Norte 10 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|19°
|19°
|Norte 11 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|19°
|19°
|Norte 11 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|18°
|18°
|Norte 8 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|18°
|18°
|Norte 6 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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