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El tiempo en Catamarca hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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El pronóstico para Catamarca este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 15°. Con vientos de 19 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Norte 2 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Noreste 18 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Norte 11 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 19 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 24°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:08 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 19 - 46 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Noreste 10 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Norte 5 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Norte 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Norte 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Noreste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Norte 3 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Noreste 2 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Noreste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Norte 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Norte 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 20° 20° Norte 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Norte 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 22° 22° Noreste 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Noreste 17 - 44 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Noreste 19 - 46 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Noreste 19 - 46 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Noreste 18 - 46 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Noreste 13 - 42 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Norte 9 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Norte 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Norte 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 19° 19° Norte 11 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Norte 8 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Norte 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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