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Evolución del clima en Catamarca: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 18 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10°
Viento
Sur 2 - 13 km/h
Lluvia
70% 0.2 mm
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 3 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 2 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol19:02
Horas de luz11h 11m
Fase lunarCreciente
Iluminación36%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 18 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:51 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 11h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 18 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 9 - 28 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 9 - 27 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 11° 11° Sur 7 - 27 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 10° 10° Sur 5 - 22 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 10° 10° Sur 5 - 19 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 10° 10° Sur 5 - 18 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 10° 10° Sur 4 - 17 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° 10° Sur 4 - 17 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 11° Sureste 2 - 16 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 10° 11° Sur 2 - 13 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Sureste 3 - 16 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Sur 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Sur 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Sureste 6 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sur 2 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sureste 2 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noreste 2 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Norte 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Norte 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noroeste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Noreste 2 - 8 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noreste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Norte 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noreste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Noreste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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