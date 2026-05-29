Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

El pronóstico para Santa Cruz este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 26 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 7 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 10 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 14 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 26 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:28
Puesta del sol17:40
Horas de luz8h 12m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:28 y se pone a las 17:40, dando aproximadamente 8h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 26 - 29 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 26 - 29 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 10 - 20 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 5 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.