El emotivo video de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte: “A la rebeldía no se renuncia”

La esposa del Indio Solari, Virginia Mones Ruiz, compartió un emotivo mensaje en las redes sociales para agradecerle a los fanáticos por el amor que recibió la familia después de la muerte del cantante, quien fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir a sus 77 años.
A una semana del fallecimiento del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, “Viru” publicó un video en la cuenta oficial del Indio en el que se expresó su gratitud y cariño hacia amigos, familiares, colaboradores y fans que la acompañaron durante estos días más que complicados.
El mensaje de la familia del Indio Solari a una semana de su muerte
“Gente querida, Bruno (su hijo) y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer”, comienza el mensaje para luego recordar a quienes estuvieron presentes desde el primer momento.
“Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre”, expresó la mujer, quien también tuvo palabras para quienes colaboraron en el papelerío tras la muerte del Indio: “Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo”.
Por otro lado, destacó el trabajo de quienes estuvieron a cargo de la despedida pública del ícono del rock nacional. “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal”, apuntó.
“A la familia Solari, a la familia Mones Ruiz, un gran soporte en estos momentos”, sostuvo a modo de agradecimiento por el acompañamiento de ambas familias, para luego recordar a los músicos y colaboradores que compartieron años junto a Solari: “A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes”.
Además, Virginia mencionó a los bomberos y los vecinos que colaboraron durante los días posteriores al fallecimiento. “A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús... ¿Qué decirles? Ustedes saben. A nuestros queridos vecinos de Leloir, que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida”, expresó.
El momento más emotivo se dio al hablar de los millones de seguidores del Indio Solari que se acercaron masivamente para despedirlo: “Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, dijo.
En el cierre del video, Virginia dejó una emocionante reflexión que se viralizó en las redes sociales: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”, apuntó.