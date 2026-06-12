Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El emotivo video de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte: “A la rebeldía no se renuncia”

Virginia Mones Ruiz compartió un conmovedor mensaje para agradecerle a los fanáticos y amigos por el amor que recibió la familia tras la dolorosa muerte del cantante a sus 77 años.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El emotivo mensaje de la esposa del Indio Solari.
El emotivo mensaje de la esposa del Indio Solari. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La esposa del Indio Solari, Virginia Mones Ruiz, compartió un emotivo mensaje en las redes sociales para agradecerle a los fanáticos por el amor que recibió la familia después de la muerte del cantante, quien fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir a sus 77 años.

A una semana del fallecimiento del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, “Viru” publicó un video en la cuenta oficial del Indio en el que se expresó su gratitud y cariño hacia amigos, familiares, colaboradores y fans que la acompañaron durante estos días más que complicados.

El mensaje de la familia del Indio Solari a una semana de su muerte

“Gente querida, Bruno (su hijo) y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer”, comienza el mensaje para luego recordar a quienes estuvieron presentes desde el primer momento.

“Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre”, expresó la mujer, quien también tuvo palabras para quienes colaboraron en el papelerío tras la muerte del Indio: “Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo”.

Contenido Recomendado

Messi compartió un video con una canción del Indio Solari a días del debut del Mundial que emocionó a los hinchas

Messi compartió un video con una canción del Indio Solari a días del debut del Mundial que emocionó a los hinchas

Parque Leloir, el barrio del Indio Solari:historias desconocidas de la ciudad jardín donde vivió sus últimos años

Parque Leloir, el barrio del Indio Solari: historias desconocidas de la ciudad jardín donde vivió sus últimos años
El mensaje de la mujer del Indio Solari. Video: Instagram @indiosolarioficial

Por otro lado, destacó el trabajo de quienes estuvieron a cargo de la despedida pública del ícono del rock nacional. “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal”, apuntó.

“A la familia Solari, a la familia Mones Ruiz, un gran soporte en estos momentos”, sostuvo a modo de agradecimiento por el acompañamiento de ambas familias, para luego recordar a los músicos y colaboradores que compartieron años junto a Solari: “A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes”.

Además, Virginia mencionó a los bomberos y los vecinos que colaboraron durante los días posteriores al fallecimiento. “A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús... ¿Qué decirles? Ustedes saben. A nuestros queridos vecinos de Leloir, que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida”, expresó.

Indio Solari junto a su pareja, Virginia Mones Ruiz.
Indio Solari junto a su pareja, Virginia Mones Ruiz. Foto: Redes sociales

El momento más emotivo se dio al hablar de los millones de seguidores del Indio Solari que se acercaron masivamente para despedirlo: “Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, dijo.

En el cierre del video, Virginia dejó una emocionante reflexión que se viralizó en las redes sociales: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”, apuntó.

Indio Solari
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La nueva polémica de Bonnie Blue:realizó un baby shower sexual con 112 hombres y provocó una lluvia de críticas

    La nueva polémica de Bonnie Blue: realizó un baby shower sexual con 112 hombres y provocó una lluvia de críticas

  2. Terminó el velatorio del Indio Solari:bajo la lluvia, una marea de fanáticos despidió al ícono del rock nacional

    Terminó el velatorio del Indio Solari: bajo la lluvia, una marea de fanáticos despidió al ícono del rock nacional

  3. Impactante final de temporada en Outlander:todo lo que sabemos sobre Faith, la hija de Claire y Jamie que nació muerta

    Impactante final de temporada en Outlander: todo lo que sabemos sobre Faith, la hija de Claire y Jamie que nació muerta

  4. David Beckham tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood:por qué se la dieron si no es actor ni director

    David Beckham tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: por qué se la dieron si no es actor ni director

  5. Carito Müller, embarazada, se confiesa en Las 26 del 26:su historia de amor con el Chino Toloza y lo que más se googlea sobre ella

    Carito Müller, embarazada, se confiesa en Las 26 del 26: su historia de amor con el Chino Toloza y lo que más se googlea sobre ella
Lo último
También podría interesarte
Política

Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

Reforma laboral 2026:el nuevo convenio internacional para repartidores y choferes de aplicaciones que desafía la ley del Gobierno

La millonaria cifra que el Ejército Argentino pagó por 400 camiones Unimog:cómo son los nuevos vehículos tácticos todoterreno

Reforma laboral 2026:el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

Economía

Pequeños cambios que impactan en el bolsillo:tener una casa energéticamente eficiente provoca un ahorro considerable en las tarifas de luz y gas

Pequeños cambios que impactan en el bolsillo: tener una casa energéticamente eficiente provoca un ahorro considerable en las tarifas de luz y gas

Escapadas de fin de semana largo:descuentos y promociones para viajar en la antesala de las vacaciones de invierno 2026

El riesgo país mantiene su tendencia a la baja y se acerca a la barrera de los 400 puntos básicos

Aumentan colectivos y trenes en el AMBA:cuánto costará viajar a partir del lunes 15 de junio

Internacionales

Cristina ataca Centroamérica:inundaciones, evacuados y cinco desaparecidos por esta brutal tormenta

Cristina ataca Centroamérica: inundaciones, evacuados y cinco desaparecidos por esta brutal tormenta

Tras la salida de SpaceX a la bolsa, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

El “monstruo submarino” de Canadá:así es Solus-XR, el vehículo sumergible que promete revolucionar la vigilancia marítima

Rusia presentó el nuevo submarino Amur 1650:uno de los desarrollos más avanzados de su marina