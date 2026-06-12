El emotivo video de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte: “A la rebeldía no se renuncia”

El emotivo mensaje de la esposa del Indio Solari. Foto: Captura

La esposa del Indio Solari, Virginia Mones Ruiz, compartió un emotivo mensaje en las redes sociales para agradecerle a los fanáticos por el amor que recibió la familia después de la muerte del cantante, quien fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir a sus 77 años.

A una semana del fallecimiento del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, “Viru” publicó un video en la cuenta oficial del Indio en el que se expresó su gratitud y cariño hacia amigos, familiares, colaboradores y fans que la acompañaron durante estos días más que complicados.

El mensaje de la familia del Indio Solari a una semana de su muerte

“Gente querida, Bruno (su hijo) y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer”, comienza el mensaje para luego recordar a quienes estuvieron presentes desde el primer momento.

“Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre”, expresó la mujer, quien también tuvo palabras para quienes colaboraron en el papelerío tras la muerte del Indio: “Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo”.

El mensaje de la mujer del Indio Solari. Video: Instagram @indiosolarioficial

Por otro lado, destacó el trabajo de quienes estuvieron a cargo de la despedida pública del ícono del rock nacional. “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal”, apuntó.

“A la familia Solari, a la familia Mones Ruiz, un gran soporte en estos momentos”, sostuvo a modo de agradecimiento por el acompañamiento de ambas familias, para luego recordar a los músicos y colaboradores que compartieron años junto a Solari: “A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes”.

Además, Virginia mencionó a los bomberos y los vecinos que colaboraron durante los días posteriores al fallecimiento. “A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús... ¿Qué decirles? Ustedes saben. A nuestros queridos vecinos de Leloir, que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida”, expresó.

Indio Solari junto a su pareja, Virginia Mones Ruiz. Foto: Redes sociales

El momento más emotivo se dio al hablar de los millones de seguidores del Indio Solari que se acercaron masivamente para despedirlo: “Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, dijo.

En el cierre del video, Virginia dejó una emocionante reflexión que se viralizó en las redes sociales: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”, apuntó.