comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Catamarca: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Catamarca este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 31° y una mínima de 15°. Con vientos de 15 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Sureste 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
30°
Viento
Oeste 4 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
22°
Viento
Noroeste 3 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 15 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 31°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol19:06
Horas de luz11h 23m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:43 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 15 - 39 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Noreste 13 - 38 km/h 0% Cielo despejado
02:00 18° 18° Noreste 15 - 39 km/h 0% Cielo despejado
03:00 18° 18° Noreste 13 - 39 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Noreste 8 - 33 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Noreste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Noreste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 16° 16° Noreste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Noreste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Sureste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Norte 1 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 25° 26° Este 4 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 27° 27° Noreste 1 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 29° 28° Suroeste 2 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 30° 29° Suroeste 1 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 30° 29° Oeste 1 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 31° 30° Oeste 3 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 30° 29° Oeste 4 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 28° 28° Noroeste 5 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 26° 26° Noroeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 24° 25° Norte 8 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 23° 25° Norte 6 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 22° 25° Noroeste 3 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 21° 21° Noroeste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 21° 21° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Catamarcatiempo en Catamarca hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Confirmado:cuándo y a qué hora llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires

    Confirmado: cuándo y a qué hora llega la tormenta Santa Rosa a Buenos Aires

  2. Pronóstico extendido para Tucumán:qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

    Pronóstico extendido para Tucumán: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

  3. Pronóstico extendido para San Juan:qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

    Pronóstico extendido para San Juan: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

  4. Pronóstico extendido para Santa Fe:qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

    Pronóstico extendido para Santa Fe: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

  5. Pronóstico extendido para Tierra del Fuego:qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

    Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini:“El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años”

Nardini: “El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años”

En una semana clave en el Congreso, Javier Milei recibió en Casa Rosada a legisladores de LLA

El nuevo mapa de las rutas nacionales:la estrategia del Gobierno para ceder el mantenimiento a las provincias

Andrés Watson supervisó la renovación del parque lumínico en el barrio número N°68 de Florencio Varela

Economía

Una reconocida empresa de fiambres busca empleados para el puesto de repositor:requisitos y cómo postularse

Una reconocida empresa de fiambres busca empleados para el puesto de repositor: requisitos y cómo postularse

Bono proporcional para jubilados:cómo saber cuánto paga ANSES desde el 25 de agosto

Las reservas del Banco Central quedaron al borde de los USD 51.000 millones y marcaron un nuevo máximo en la era Milei

ARCA prorrogó el Impuesto a las Ganancias:cuál es la nueva fecha y qué pasa si no se presenta la declaración jurada

Internacionales

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

La misteriosa visita del jefe de la CIA a Moscú:qué se sabe del viaje relámpago de John Ratcliffe

El verdadero Superman:el video viral de un joven de Indonesia combatiendo el fuego

Trump lanzó una dura amenaza contra Irán:“La crisis humanitaria debe detenerse ahora”