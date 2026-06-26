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Pronóstico extendido para Catamarca: qué esperar este 26 de junio de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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El pronóstico para Catamarca este 26 de junio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 10°. Con vientos de 9 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
12°
Viento
Noreste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Sur 7 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Sureste 1 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 9 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 21m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:15 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 9 - 26 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Noreste 6 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noreste 6 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Norte 5 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Noreste 4 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Norte 9 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Norte 7 - 25 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Norte 5 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Noreste 5 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Norte 6 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Oeste 2 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Suroeste 3 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sur 5 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Suroeste 6 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Suroeste 8 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Sur 8 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Sur 7 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Suroeste 5 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Sureste 1 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Sureste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Oeste 0 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Sureste 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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