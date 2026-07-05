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Pronóstico extendido para Catamarca: qué esperar este 5 de julio de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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El pronóstico para Catamarca este 5 de julio de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 12 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 8 - 33 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 10 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 3 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 12 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 5 de julio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:16 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 5 de julio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 12 - 38 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 6 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Sureste 12 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sur 8 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 10 - 37 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 7 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Sureste 9 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Sureste 12 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Sureste 10 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 8 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sur 7 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sureste 7 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sureste 11 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sureste 8 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° 10° Sur 7 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Sur 9 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Sur 10 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° 10° Sur 10 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 7 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 3 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Este 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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