Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 6 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Suroeste 4 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 1 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 33m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:03 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 17 - 48 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 17 - 48 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Noreste 14 - 43 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Noreste 12 - 38 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noreste 11 - 33 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Noreste 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Norte 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Noreste 6 - 30 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noroeste 1 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sureste 4 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Oeste 4 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sur 4 - 28 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Suroeste 5 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Suroeste 5 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 4 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Suroeste 4 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Suroeste 5 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Sureste 2 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Oeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Sur 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Norte 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Norte 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noreste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.