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Temperaturas y lluvias en Catamarca: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
21°
Viento
Noreste 20 - 46 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Noreste 26 - 62 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Norte 22 - 53 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 26 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 27°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:56
Puesta del sol19:26
Horas de luz12h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 06:56 y se pone a las 19:26, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 26 - 62 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Norte 13 - 40 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Norte 12 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Noreste 11 - 35 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Noreste 10 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Norte 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Norte 13 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Norte 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
08:00 20° 20° Noreste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Noreste 20 - 46 km/h 0% Nubes y claros
10:00 22° 25° Noreste 21 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 24° 25° Noreste 21 - 51 km/h 0% Nubes y claros
12:00 25° 26° Noreste 23 - 54 km/h 0% Nubes y claros
13:00 26° 27° Noreste 25 - 58 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 27° Noreste 26 - 61 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 27° Noreste 26 - 62 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 27° Noreste 26 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 26° 26° Noreste 26 - 62 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 26° Noreste 25 - 60 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Noreste 20 - 57 km/h 0% Nubes y claros
20:00 23° 25° Norte 21 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 23° 25° Norte 21 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 23° 25° Norte 22 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 23° 25° Norte 20 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 23° 25° Norte 18 - 49 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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