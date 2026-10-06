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Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Noreste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Este 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
20°
Viento
Este 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 18 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 23°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:34
Puesta del sol19:08
Horas de luz12h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:34 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 12h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 18 - 41 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Este 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Noreste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Este 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Noreste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Noreste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Noreste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Este 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Este 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Este 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Este 18 - 41 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 24° Noreste 14 - 37 km/h 0% Soleado
16:00 23° 24° Este 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 24° Este 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 23° Noreste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 21° 21° Noreste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Este 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Este 13 - 23 km/h 0% Cubierto
23:00 20° 20° Este 13 - 25 km/h 0% Cubierto
24:00 20° 20° Noreste 13 - 25 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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