comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 2 - 10 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 9 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:45
Puesta del sol19:57
Horas de luz13h 12m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:45 y se pone a las 19:57, dando aproximadamente 13h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 9 - 17 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 9 - 8 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Este 9 - 9 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 2 - 8 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 1 - 6 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noroeste 1 - 7 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 1 - 8 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 1 - 9 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 1 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 2 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 Sur 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sur 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sur 4 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 4 - 16 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Oeste 2 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Oeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Oeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° Oeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Confirmado por el SMN:qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

    Confirmado por el SMN: qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

  2. Temperaturas y lluvias en Tucumán:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

  3. Temperaturas y lluvias en Santa Fe:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

  4. Alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos de más de 100 km/h:las provincias afectadas y qué pasa en el AMBA

    Alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos de más de 100 km/h: las provincias afectadas y qué pasa en el AMBA

  5. Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes:los motivos

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes: los motivos

Nardini participó de Malvinas Productiva y destacó el aporte de la industria al desarrollo bonaerense

Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete tras su regreso de París:destacó el triunfo de Bolsonaro y confirmó un viaje a España

Javier Milei comienza la semana con una intensa agenda en Casa Rosada:la reforma electoral, eje de las reuniones

Economía

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas:qué pasará con los 54 trabajadores

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas: qué pasará con los 54 trabajadores

Tras las elecciones en Brasil, las acciones se recuperaron y el Riesgo País cedió algunos puntos:cómo cerró el dólar

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Plazo fijo en octubre:banco por banco, cuánto gano si invierto un millón de pesos

Internacionales

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

El copiloto del vuelo de Flydubai confesó por qué atacó al piloto:“Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”

Alerta por un posible brote de peste pulmonar en Siberia:la Unión Europea mira de cerca el caso mientras Rusia pide calma

En 1991, la cárcel autoconstruida de Pablo Escobar recibía a grandes estrellas del fútbol:21 años después, se convirtió en un asilo para ancianos sin recursos