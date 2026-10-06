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Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 19h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Suroeste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 4 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:53
Puesta del sol19:57
Horas de luz13h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:53 y se pone a las 19:57, dando aproximadamente 13h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 13 - 23 km/h 0% Soleado
08:00 Suroeste 15 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Suroeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Suroeste 19 - 35 km/h 0% Cubierto
13:00 10° 10° Suroeste 17 - 35 km/h 0% Cubierto
14:00 10° 10° Suroeste 16 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
17:00 11° 11° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
18:00 11° 11° Suroeste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 11° Noroeste 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° Norte 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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