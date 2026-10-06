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Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.5 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Norte 20 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Sureste 14 - 33 km/h
Lluvia
60% 0.2 mm

Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 24 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 24°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:55
Puesta del sol19:31
Horas de luz12h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 06:55 y se pone a las 19:31, dando aproximadamente 12h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 9.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 24 - 51 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Noreste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Norte 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Norte 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Norte 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Norte 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Norte 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Norte 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 19° Norte 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Norte 19 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 22° 22° Norte 24 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 22° 25° Norte 24 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 25° Norte 24 - 50 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Norte 23 - 49 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Norte 23 - 47 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Norte 20 - 46 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Noroeste 13 - 39 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Norte 4 - 26 km/h 30% 0.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Norte 5 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Noreste 3 - 23 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Sureste 14 - 33 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Este 12 - 35 km/h 70% 2.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
24:00 14° 14° Sureste 11 - 24 km/h 80% 6.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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