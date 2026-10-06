Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 24 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.5 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.