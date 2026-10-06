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Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 30°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 30° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
20°
Viento
Noreste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
29°
Viento
Noreste 18 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
24°
Viento
Este 16 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 30°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:50
Puesta del sol19:20
Horas de luz12h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:50 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 20 - 45 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Este 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Este 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 18° Noreste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 20° 20° Noreste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 23° 24° Noreste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 25° 26° Noreste 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
12:00 27° 28° Noreste 18 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 28° 28° Noreste 20 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 29° 28° Noreste 20 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 29° 29° Noreste 20 - 44 km/h 0% Cubierto
16:00 29° 29° Noreste 19 - 42 km/h 0% Cubierto
17:00 29° 29° Noreste 18 - 40 km/h 0% Cubierto
18:00 29° 29° Noreste 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 28° 28° Noreste 9 - 32 km/h 0% Nubes y claros
20:00 26° 27° Este 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 25° 26° Este 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 24° 26° Este 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
23:00 24° 25° Noreste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 23° 25° Noreste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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