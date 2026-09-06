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Temperaturas y lluvias en Catamarca: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 6 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 8 - 24 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 19 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 17 - 44 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 19 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol19:11
Horas de luz11h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación25%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 6 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:31 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 11h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 6 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 19 - 48 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 4 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 11° 11° Noreste 5 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Noreste 5 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 10° 10° Noreste 5 - 22 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 10° Noreste 4 - 21 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noreste 4 - 19 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noreste 4 - 19 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noreste 4 - 19 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noreste 8 - 24 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noreste 10 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Noreste 14 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Noreste 16 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Noreste 17 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Noreste 18 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Noreste 19 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Noreste 19 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Noreste 19 - 48 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Noreste 18 - 47 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Noreste 16 - 44 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noreste 16 - 41 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 16 - 42 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 17 - 44 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 17 - 44 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 19 - 46 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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