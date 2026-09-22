Clima en Chaco: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 22 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 19 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 27°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:45
|Puesta del sol
|18:52
|Horas de luz
|12h 7m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|83%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el clima hoy en Chaco?
Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 06:45 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 12h 7m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 19 - 37 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Sur 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|14°
|14°
|Sur 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|14°
|14°
|Sur 17 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|14°
|14°
|Sur 19 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Sur 18 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|13°
|13°
|Sur 17 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|13°
|13°
|Sur 17 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|13°
|13°
|Sur 16 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|15°
|15°
|Sur 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|16°
|16°
|Sureste 17 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|17°
|17°
|Sureste 15 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|18°
|18°
|Sur 14 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|19°
|19°
|Sur 13 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|19°
|19°
|Sur 11 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|19°
|19°
|Sur 12 - 32 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|19°
|19°
|Sur 12 - 32 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|19°
|19°
|Sur 12 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|18°
|18°
|Sur 10 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|16°
|16°
|Sur 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|16°
|16°
|Sur 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|14°
|14°
|Sur 8 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|13°
|13°
|Sureste 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|13°
|13°
|Sureste 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|12°
|12°
|Sureste 9 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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