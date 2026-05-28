Pronóstico en Chaco: cómo estará el tiempo hoy, 28 de mayo de 2026
Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 28 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco
Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:36
|Puesta del sol
|18:09
|Horas de luz
|10h 33m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|93%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?
Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:36 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Este 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|16°
|16°
|Este 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|16°
|16°
|Este 9 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|16°
|16°
|Este 7 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|16°
|16°
|Este 8 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|15°
|15°
|Este 7 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|15°
|15°
|Este 8 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Este 7 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|16°
|16°
|Sureste 6 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Este 5 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|18°
|18°
|Este 5 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|18°
|18°
|Sureste 4 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|19°
|19°
|Sur 3 - 11 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|19°
|19°
|Sur 6 - 15 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|19°
|19°
|Sur 7 - 16 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|19°
|19°
|Sureste 8 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|19°
|19°
|Sureste 9 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|18°
|18°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|18°
|18°
|Sureste 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|18°
|18°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|18°
|18°
|Sureste 10 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|18°
|18°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|18°
|18°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|18°
|18°
|Sureste 9 - 17 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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