Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Sureste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Sureste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 20°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 33m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:36 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Este 9 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Este 7 - 16 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Este 8 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Este 7 - 15 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Este 7 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Este 5 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Este 5 - 14 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sureste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sur 3 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 19° 19° Sur 6 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 19° 19° Sur 7 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 19° 19° Sureste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
22:00 18° 18° Sureste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Sureste 9 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.