Jubilados ANSES: quiénes no cobran el bono de $70.000 en julio y cuál es el tope de ingresos

Jubilados, ANSES, jubilaciones, pensionados. Foto: IA/Canal26

La Administración Nacional de la Seguridad Social vuelve a pagar en julio el refuerzo económico destinado a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones previsionales de menores ingresos. Sin embargo, la clave está en el monto del haber mensual: quienes superen el techo fijado para este mes no accederán al bono de $70.000.

La medida impacta principalmente en los adultos mayores que cobran por encima de la jubilación mínima. En esos casos, el pago no siempre se acredita completo, ya que ANSES aplica un esquema proporcional hasta alcanzar un ingreso máximo determinado. A partir de ese límite, el bono deja de corresponder.

Quiénes quedan afuera del bono de $70.000 de ANSES en julio

El grupo que no cobrará el bono de $70.000 en julio está integrado por los jubilados y pensionados cuyos haberes mensuales superen el tope establecido para acceder al refuerzo. De acuerdo con el esquema informado, el beneficio se paga completo a quienes cobran la mínima y se reduce de manera proporcional para quienes perciben un haber superior.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Para julio, la jubilación mínima fue ubicada en torno a los $411.989,33. Al sumarle el bono completo de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima asciende a $481.989,33. Ese monto funciona como referencia central para definir quién recibe el extra y quién queda fuera.

En la práctica, esto significa que los jubilados que cobren más de $481.989,33 no recibirán el bono. Quienes estén por debajo de ese número, pero por encima de la mínima, podrán acceder a un monto menor, calculado como complemento hasta llegar al tope.

Cómo funciona el pago proporcional del bono

El bono de ANSES no se entrega de la misma manera a todos los beneficiarios. El criterio principal es el nivel de ingresos previsionales de cada titular. Por eso, existen tres situaciones posibles durante julio.

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo reciben el bono completo de $70.000. En cambio, quienes perciben un monto superior a la mínima, pero inferior al techo fijado para julio, cobran una suma proporcional. Finalmente, quienes superan el límite total quedan excluidos del refuerzo.

Este mecanismo busca que los beneficiarios de ingresos más bajos alcancen un piso mensual determinado, sin que el bono se extienda a quienes ya superan ese umbral. Por eso, a medida que el haber mensual sube, el monto del bono baja hasta desaparecer.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en julio

Con los valores actualizados, un jubilado que percibe la mínima cobra en julio el haber mensual más el bono completo. De esta forma, el ingreso total llega a $481.989,33, siempre que corresponda el refuerzo completo.

El bono se acredita junto con el haber mensual y no requiere inscripción previa. ANSES realiza la liquidación de manera automática para quienes cumplen con las condiciones establecidas.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Esta modalidad resulta clave para los jubilados de menores ingresos, ya que el extra forma parte del monto final que reciben durante el mes. Aunque el bono continúa vigente, su valor se mantiene sin cambios respecto de períodos anteriores, según los reportes previsionales publicados para julio.

Qué beneficiarios pueden cobrar el refuerzo de ANSES

El bono extraordinario no alcanza únicamente a jubilados del régimen general. También puede corresponder a otros titulares de prestaciones administradas por ANSES, siempre que sus ingresos se encuentren dentro de los límites previstos.

Entre los grupos contemplados se encuentran jubilados y pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, beneficiarios de Pensiones No Contributivas y personas que cobran pensiones administradas por el organismo previsional.

En todos los casos, el punto decisivo es el ingreso mensual. Si el haber supera el techo fijado, el beneficiario no accede al refuerzo. Si queda por debajo, puede cobrar el bono completo o un proporcional, según corresponda.

Cómo saber si te corresponde cobrar el bono en julio

Para saber si corresponde el bono, el jubilado debe revisar el monto bruto de su haber previsional. Si cobra la mínima, recibirá el extra completo. Si cobra más que la mínima, deberá verificar si su ingreso queda por debajo de los $481.989,33.

En caso de estar dentro del rango permitido, ANSES acreditará automáticamente el importe correspondiente en la misma fecha de pago del haber mensual. No hace falta realizar trámites adicionales ni anotarse en ningún registro especial.

La advertencia clave para jubilados en julio

La principal advertencia para este mes es que cobrar por encima del tope deja sin bono al beneficiario. Por eso, quienes tengan haberes superiores a $481.989,33 verán acreditada únicamente su jubilación o pensión habitual, sin el refuerzo extraordinario de hasta $70.000.

El dato es importante porque muchos jubilados que superan apenas la mínima pueden recibir un bono reducido, mientras que quienes pasan el límite quedan completamente afuera del pago adicional.

En resumen, el bono de julio continúa vigente, pero con una condición clara: está dirigido a los haberes más bajos. La mínima cobra el monto completo, los ingresos intermedios reciben un proporcional y quienes superan el techo establecido no lo cobran.