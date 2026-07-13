Cada vez menos argentinos compran carne vacuna: qué elección la desplazó y los cortes que sorprendieron a los consumidores

Los tres tipos de carne que aparecen y sorprenden en el consumo de nuestro país. Foto: Agroempresario

La carne de pollo y la carne de cerdo toman terreno por sobre la carne de vaca en números de consumo entre los habitantes de la República Argentina. La Secretaría de Cultura publicó un informe sobre el consumo de carne total en el 2025 que detalló un crecimiento del 3,85% respecto al 2024, alcanzando así 116,4 kilos por habitante. La carne aviar, de búfalo y de guanaco sorprenden entrando en este ranking.

Al día de hoy, cada argentino consume alrededor de 50 kg de pollo, 47 kg de carne vacuna y 25 kg de cerdo por año. Y estos datos se encuentran estrechamente vinculados a los precios y el bolsillo de los argentinos, ya que un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) demostró que el precio promedio interanual de la carne bovina aumentó un 57,9%, mientras que el pollo registró una suba del 38,9% y el pechito de cerdo del 23,6%.

La carne aviar, de búfalo y de guanaco entraron al ranking de ventas en la República Argentina. Foto: AIZA Zootecnia.

¿Cuánto aumentó la carne en los últimos meses?

Un informe del mes de mayo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) estableció que el precio promedio de la carne bovina subió un 5,9% interanual, el pollo subió un 38,9% y el pechito de cerdo un 23,6%.

En este sentido, el kilo de asado se comercializó a más de $18,154, mientras que el lomo llegó a los $28.633, siendo ambos dos de los cortes de mayor valor.

En cambio, el kilo de pollo fresco promedió alrededor de $5.048 y el pechito de cerdo rondó los $9.151, siendo valores relativamente más bajos comparados con la carne de vaca.

El kilo de asado se comercializó a más de $18,154 y el kilo de pollo fresco promedió alrededor de $5.048. Foto: Web Mercado Central

¿Qué varió en el consumo de carne argentino?

El Monitor de Consumo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) fue elaborado en base a 1000 personas encuestadas. Dio como resultado que un 66% de los habitantes argentinos son carnívoros tradicionales y un 26% son flexitarianos, es decir que prefieren consumir proteínas de origen animal pero buscan reducir su consumo en distintos tipos de carnes. Un 5% son vegetarianos y un 3% son veganos. De esta forma, las últimas tres tendencias al menor consumo de carne sumaron un 4% más respecto al 30% del 2024.

El promedio móvil de los últimos 12 meses, contados hasta mayo, estableció que el consumo de carne fue de 47,5 kg por habitante al año, por debajo de los 50,6 kg registrados en el mismo período del 2025, según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados para la República Argentina (CICCRA).

El jefe de Promoción Interna del IPCVA, Adrián Bifaretti, afirmó: “La carne vacuna no está sola ni se vende sola. Hoy disputa cada centímetro de mercado con el pollo y el cerdo en uno de los países con mayor consumo de proteínas cárnicas del mundo. El consumidor argentino hoy prefiere comer menos carne, pero de mejor calidad.” Remarcó además que Argentina y Uruguay son los países que mantienen el podio del ranking de aquellos con mayor consumo de carne vacuna del planeta.

Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados para la República Argentina, el consumo de carne fue de 47,5 kg por habitante. Foto: Pinterest.

Bifaretti destacó además la revalorización del aporte nutricional de la carne vacuna por parte de los argentinos ya que, según encuestas, la consideran un alimento de alto valor biológico y una fuente importante de proteínas, hierro y vitaminas.

¿Cuáles son los sorprendentes cortes de carne que eligen algunos argentinos por sus precios?

El crecimiento de la venta de carne aviar, carne de búfalo y carne de guanaco en la República Argentina sorprenden. La carne de búfalo aparece por la alternativa magra, saludable y barata respecto al resto. Cuesta un 20% menos que la carne de vaca y, según el INTA, contiene 45% menos calorías que la vacuna, 88% menos grasa total, 90% menos grasas saturadas y 47% menos colesterol, con 11% más de proteínas, 50% más de hierro y 17% más de vitamina B12. Este sector busca así alcanzar entre el 5% y el 7% del consumo anual de proteína en la Argentina en un plazo de entre 5 y 10 años.

Consumo de carne de guanaco en la Argentina Foto: AIZA Zootecnia.

Por su parte, la carne de guanaco centra su consumo en la zona patagónica. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, afirmó: “La carne de guanaco es muy valorada y debería poder comercializarse en todo el país”.