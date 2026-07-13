Video: la reacción de Fede Cortés al golazo de Julián Álvarez en plena transmisión de Canal 26 que se volvió viral

La reacción viral de Fede Cortés al aire en Canal 26. Foto: Captura

El triunfo de la Selección Argentina 3-1 ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo cargado de tensión. El partido se destrabó en el tiempo extra gracias a un golazo de Julián Álvarez, que desató la euforia de los hinchas en todo el país. Uno de ellos fue Federico Cortés, quien comentó el encuentro en vivo por Canal 26 y su reacción al tanto de la “Araña” se volvió viral.

“La Selección Argenti… ¡y golazo, golazo de Julián Álvarez!”, fue la frase que se inmortalizó en cientos de publicaciones en redes sociales. Tras su festejo eufórico, el periodista rápidamente pidió disculpas.

“Perdonen esta desprolijidad, me dejé llevar. Quiero seguir gritando, pero no los quiero aturdir”, expresó de inmediato, con una sonrisa de oreja a oreja.

La reacción viral de Fede Cortés. Video: Instagram @cortesfede

Tras la repercusión del clip, Cortés se pronunció en sus redes sociales y escribió: “Ayer viví otra noche única con la selección, pero esta vez de una manera totalmente diferente, fue con la conducción y reacción en vivo en @canal26ok durante 3 horas”.

Y cerró: “Qué lindo que vuelvan a mojar los dos 9 y que la jugada de pelota preparada de sus frutos, vamos por vos, Inglaterra, ya en SEMIS del Mundial”.

La publicación en su cuenta de Instagram ya tiene más de 3 mil comentarios y fue republicada en más de 6 mil ocasiones. Entre los mensajes de los seguidores, algunos piden armar remeras con la frase “Perdonen esta desprolijidad”, otros afirmaron “tuviste el laburo más difícil del mundo” y gran parte pidió que “le suban el sueldo”.

Fede Cortés estará al aire el miércoles contra Inglaterra

Otra de las consultas que crecieron tras la viralización del video fue si el periodista estará presente este miércoles 14 de julio, cuando Argentina enfrenta a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

Fede Cortés estará al aire de Canal 26 desde las 16, siguiendo el partido minuto a minuto y a la espera de otro triunfo de la Selección.

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Inglaterra

Argentina jugará la semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 16:00hs en el Atlanta Stadium. El ganador de este encuentro jugará la gran final contra quien salga victorioso del duelo entre Francia y España.