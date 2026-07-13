Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Video: la reacción de Fede Cortés al golazo de Julián Álvarez en plena transmisión de Canal 26 que se volvió viral

El periodista de Canal 26 celebró efusivamente el gol con el que Argentina se puso en ventaja ante Suiza por los cuartos de final del Mundial. Mirá el video.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La reacción viral de Fede Cortés al aire en Canal 26.
La reacción viral de Fede Cortés al aire en Canal 26. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El triunfo de la Selección Argentina 3-1 ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo cargado de tensión. El partido se destrabó en el tiempo extra gracias a un golazo de Julián Álvarez, que desató la euforia de los hinchas en todo el país. Uno de ellos fue Federico Cortés, quien comentó el encuentro en vivo por Canal 26 y su reacción al tanto de la “Araña” se volvió viral.

“La Selección Argenti… ¡y golazo, golazo de Julián Álvarez!”, fue la frase que se inmortalizó en cientos de publicaciones en redes sociales. Tras su festejo eufórico, el periodista rápidamente pidió disculpas.

“Perdonen esta desprolijidad, me dejé llevar. Quiero seguir gritando, pero no los quiero aturdir”, expresó de inmediato, con una sonrisa de oreja a oreja.

La reacción viral de Fede Cortés. Video: Instagram @cortesfede

Tras la repercusión del clip, Cortés se pronunció en sus redes sociales y escribió: “Ayer viví otra noche única con la selección, pero esta vez de una manera totalmente diferente, fue con la conducción y reacción en vivo en @canal26ok durante 3 horas”.

Contenido Recomendado

No siempre jugaron para Inglaterra:los casos de Declan Rice y otros futbolistas del Mundial 2026

No siempre jugaron para Inglaterra: los casos de Declan Rice y otros futbolistas del Mundial 2026

Messi se despide de Kansas y pone la mira en Inglaterra:la última publicación del capitán antes de viajar a Atlanta

Messi se despide de Kansas y pone la mira en Inglaterra: la última publicación del capitán antes de viajar a Atlanta

Y cerró: “Qué lindo que vuelvan a mojar los dos 9 y que la jugada de pelota preparada de sus frutos, vamos por vos, Inglaterra, ya en SEMIS del Mundial”.

La publicación en su cuenta de Instagram ya tiene más de 3 mil comentarios y fue republicada en más de 6 mil ocasiones. Entre los mensajes de los seguidores, algunos piden armar remeras con la frase “Perdonen esta desprolijidad”, otros afirmaron “tuviste el laburo más difícil del mundo” y gran parte pidió que “le suban el sueldo”.

Fede Cortés estará al aire el miércoles contra Inglaterra

Otra de las consultas que crecieron tras la viralización del video fue si el periodista estará presente este miércoles 14 de julio, cuando Argentina enfrenta a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

Fede Cortés estará al aire de Canal 26 desde las 16, siguiendo el partido minuto a minuto y a la espera de otro triunfo de la Selección.

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Inglaterra

Argentina jugará la semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 16:00hs en el Atlanta Stadium. El ganador de este encuentro jugará la gran final contra quien salga victorioso del duelo entre Francia y España.

Mundial 2026Canal 26Videos virales
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Murió Rob Dieperink, el árbitro que iba a dirigir el Mundial pero fue apartado tras una denuncia de abuso sexual

    Murió Rob Dieperink, el árbitro que iba a dirigir el Mundial pero fue apartado tras una denuncia de abuso sexual

  2. “El deporte no es una guerra”:el mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal Argentina-Inglaterra atravesada por la historia

    “El deporte no es una guerra”: el mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal Argentina-Inglaterra atravesada por la historia

  3. Argentina pidió jugar con la camiseta azul ante Inglaterra:la historia detrás de la casaca que vistió Maradona en México ’86

    Argentina pidió jugar con la camiseta azul ante Inglaterra: la historia detrás de la casaca que vistió Maradona en México ’86

  4. Cuándo es la final del Mundial 2026:fecha, hora y estadio

    Cuándo es la final del Mundial 2026: fecha, hora y estadio

  5. Argentina semifinalista del Mundial 2026:cuántos millones ya aseguró la AFA

    Argentina semifinalista del Mundial 2026: cuántos millones ya aseguró la AFA
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei reunió a legisladores de LLA para anticipar los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Javier Milei reunió a legisladores de LLA para anticipar los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Facundo Leal fue indagado por el caso ARSAT:entregó un escrito y no respondió preguntas

Caso Skanska:condenaron a 5 años de prisión a Julio De Vido, José López y Néstor Ulloa

Javier Milei insiste con la reforma del Banco Central:recibe a legisladores en la Casa Rosada

Economía

Jubilados ANSES:quiénes no cobran el bono de $70.000 en julio y cuál es el tope de ingresos

Jubilados ANSES: quiénes no cobran el bono de $70.000 en julio y cuál es el tope de ingresos

Cada vez menos argentinos compran carne vacuna:qué elección la desplazó y los cortes que sorprendieron a los consumidores

Guía de salarios de salud en julio 2026:cuánto cobrarán médicos, enfermeros y otros profesionales, según su categoría

Se prorrogó la emergencia eléctrica en todo el país:qué implica la medida y cómo afecta a los usuarios

Internacionales

El número de muertos por los terremotos en Venezuela llegó a 4.561:hay más de 16.700 heridos

El número de muertos por los terremotos en Venezuela llegó a 4.561: hay más de 16.700 heridos

El megabuque que busca convertirse en una ciudad permanente sobre el mar:podrían vivir hasta 80.000 personas

El video de la tragedia:un militar chileno embistió una feria con su auto y mató a seis personas en Viña del Mar

Una “ciudad-aeropuerto” en Sudamérica:construyen una impactante terminal que será capaz de albergar a 40 millones de personas