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Pronóstico extendido para Chaco: qué esperar este 26 de junio de 2026

Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral
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El pronóstico para Chaco este 26 de junio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 10 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Este 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Este 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 10 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 19°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 25m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en Chaco indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:46 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 10 - 21 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 9 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noreste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Noreste 6 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noreste 8 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Noreste 7 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noreste 7 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Noreste 8 - 19 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noreste 9 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Este 8 - 20 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Este 9 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Este 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Este 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chacotiempo en Chaco hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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