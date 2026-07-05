Pronóstico extendido para Chaco: qué esperar este 5 de julio de 2026

El pronóstico para Chaco este 5 de julio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de 9°. Con vientos de 10 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Chaco
Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 10 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:46
|Puesta del sol
|18:14
|Horas de luz
|10h 28m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|72%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?
Para este 5 de julio de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:46 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 5 de julio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 10 - 22 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|10°
|Este 6 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|10°
|11°
|Sureste 2 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|9°
|Este 7 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|10°
|9°
|Sureste 6 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|10°
|10°
|Sureste 4 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|10°
|11°
|Este 2 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|10°
|10°
|Sur 5 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|10°
|9°
|Sur 6 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|10°
|9°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|10°
|10°
|Sur 7 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|11°
|11°
|Sur 7 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|11°
|11°
|Sur 8 - 18 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|12°
|12°
|Sur 9 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|12°
|12°
|Suroeste 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|12°
|12°
|Suroeste 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|13°
|13°
|Suroeste 8 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|13°
|13°
|Suroeste 6 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|12°
|12°
|Suroeste 4 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|10°
|10°
|Suroeste 6 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|10°
|9°
|Suroeste 7 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|10°
|10°
|Sur 9 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|11°
|11°
|Sur 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|10°
|10°
|Sur 8 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|9°
|8°
|Suroeste 8 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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