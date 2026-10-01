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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 2 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Norte 18 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 25 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 27 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 27 - 45 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Este 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° 10° Noreste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Este 12 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Este 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° Este 20 - 38 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Noreste 14 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Norte 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Norte 25 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° Noreste 24 - 42 km/h 0% Nubes altas
20:00 Noreste 22 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 24 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 25 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 27 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 27 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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