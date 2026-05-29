Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

El pronóstico para Chubut este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 18 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Oeste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 18 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarLlena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 18 - 28 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Noroeste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Oeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Oeste 14 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Oeste 14 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Oeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Oeste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Oeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Noroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Oeste 8 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Oeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Oeste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Oeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Oeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Oeste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.