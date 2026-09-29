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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (1.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Chubut este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 21 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 19 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 20 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sur 17 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 21 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 10°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 30% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 21 - 39 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Sureste 18 - 30 km/h 0% Cubierto
04:00 Sur 18 - 31 km/h 0% Cubierto
05:00 Sureste 17 - 29 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 15 - 27 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 14 - 24 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 16 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 19 - 32 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 19 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sur 21 - 36 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Sur 20 - 36 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sur 20 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sur 20 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sur 21 - 39 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Sur 21 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sur 20 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sur 20 - 36 km/h 0% Cubierto
19:00 Sur 19 - 35 km/h 0% Cubierto
20:00 Sur 17 - 33 km/h 0% Cubierto
21:00 Sur 16 - 28 km/h 0% Cubierto
22:00 Sur 17 - 28 km/h 0% Cubierto
23:00 Sur 16 - 28 km/h 0% Cubierto
24:00 Sur 16 - 27 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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