Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Chubut este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 23 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
10°
Viento
Noreste 18 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 21 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 23 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 23 - 37 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Neblina
06:00 Noroeste 7 - 13 km/h 0% Neblina
07:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 7 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° 10° Norte 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Noreste 17 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Noreste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° 10° Noreste 18 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 Noreste 16 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 Noreste 17 - 27 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noreste 17 - 27 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noreste 19 - 30 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 21 - 33 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 23 - 37 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chubuttiempo en Chubut hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Tormentas en Buenos Aires:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

    Tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

  2. Se intensifican las tormentas en Buenos Aires:cómo sigue el clima después de las lluvias

    Se intensifican las tormentas en Buenos Aires: cómo sigue el clima después de las lluvias

  3. Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires:a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

    Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

  4. Se vienen 48 horas de tormentas:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

    Se vienen 48 horas de tormentas: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

  5. Pronóstico en Santa Fe:cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

    Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido: el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

La reforma electoral, en pausa:el Gobierno no consigue respaldo para eliminar las PASO y se retrasa el debate en el Senado

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Economía

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026:qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026: qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Descuentos de ANSES en supermercados:dónde comprar con rebajas de hasta el 25% y tope de reintegro de 35.000 pesos

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Damián Betular sacó una línea de golosinas de “Toy Story 5″:cuánto cuestan y dónde comprarlas

Internacionales

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid:15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid: 15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel y advirtió sobre una “respuesta devastadora” si se defiende

Tenso video:Donald Trump cortó una entrevista y se retiró acusando a una periodista de “corrupta”

Mejores destinos para jubilarse en 2026:los 3 países de América Latina que están en la cima del ranking