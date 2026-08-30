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El clima en Chubut hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 17 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Noroeste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Noroeste 16 - 42 km/h
Lluvia
60% 0.4 mm

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 26 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 26 - 44 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Oeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Oeste 18 - 33 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Oeste 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Oeste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Oeste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Noroeste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Noroeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Norte 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Noreste 14 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Norte 24 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Norte 26 - 43 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 10° Noroeste 16 - 42 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 10° Noroeste 13 - 25 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Norte 14 - 22 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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