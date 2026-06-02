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El tiempo en Chubut hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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El pronóstico para Chubut este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de 10°. Con vientos de 27 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Norte 19 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Norte 22 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 26 - 41 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 27 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 27 - 45 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 11° 11° Norte 22 - 35 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Norte 24 - 38 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 11° 11° Norte 23 - 38 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Norte 23 - 38 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Norte 21 - 38 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Norte 19 - 34 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° 11° Norte 19 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Norte 19 - 31 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 12° 12° Norte 19 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 13° 13° Norte 24 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Norte 26 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Norte 25 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Norte 22 - 44 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Norte 23 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Norte 22 - 40 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Norte 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Norte 22 - 35 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Norte 23 - 37 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Norte 25 - 39 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Norte 26 - 41 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Norte 27 - 44 km/h 0% Nubes altas
24:00 14° 14° Norte 26 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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