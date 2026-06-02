El tiempo en Chubut hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Chubut este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de 10°. Con vientos de 27 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Chubut
Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 27 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?
Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 27 - 45 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|03:00
|11°
|11°
|Norte 22 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|11°
|11°
|Norte 24 - 38 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|11°
|11°
|Norte 23 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|11°
|11°
|Norte 23 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|11°
|11°
|Norte 21 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|11°
|11°
|Norte 19 - 34 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|11°
|11°
|Norte 19 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|12°
|12°
|Norte 19 - 31 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|12°
|12°
|Norte 19 - 31 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|13°
|13°
|Norte 24 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|15°
|15°
|Norte 26 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|15°
|15°
|Norte 25 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|16°
|16°
|Norte 22 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|16°
|16°
|Norte 23 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|16°
|16°
|Norte 22 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|14°
|14°
|Norte 21 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|14°
|14°
|Norte 22 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|13°
|13°
|Norte 23 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|13°
|13°
|Norte 25 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|13°
|13°
|Norte 26 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|13°
|13°
|Norte 27 - 44 km/h
|0%
|Nubes altas
|24:00
|14°
|14°
|Norte 26 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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Buenos Aires Clima en
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