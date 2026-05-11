Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 11 de mayo de 2026, 06:30
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Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo

El pronóstico para Chubut este 11 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 30 - 50 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 18 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Suroeste 23 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 5 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 30 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 19°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 11 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 11 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 30 - 50 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 24 - 36 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Oeste 26 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Oeste 23 - 39 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Oeste 26 - 44 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Oeste 30 - 49 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Oeste 29 - 50 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Suroeste 27 - 49 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Suroeste 23 - 45 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Suroeste 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Oeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Suroeste 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Suroeste 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Suroeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Suroeste 7 - 11 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.